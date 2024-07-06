سوزان نجم الدين بصور عائلية مميّزة.. “أحلى وأعمق تفاصيل الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة سوزان نجم الدين عن علاقتها المميّزة بأولادها الأربعة سهير، سارة، حيان وحازم، واصفة إياهم بأنهم مصدر السعادة في حياتها.

وعلى هامش خضوعها لجلسة تصوير عفوية مع أولادها، قالت الفنانة السورية: “أولادي أكبر ثروة عملتها بحياتي، أنا امهم واختهم وابنتهم وكل شي بحسهم سندي”.

وأضافت في حديث ببرنامج ET بالعربي: “أحرص على تقسيم الاحساس على الاربعة، وانا احاول التأكد من انه يكونوا قريبين من بعض، خاصة انه هني متقاربين لناحية الاعمار، لذلك هم قريبين من بعض”.

وكذلك نشرت سوزان مجموعة من الصور مع اولادها، وأرفقتها برسالة من القلب عبرت من خلالها عن حبها الكبير لأولادها وقالت خلالها: “أحييتو روحي بهالإجازة..وعشت معكن أحلى وأعمق تفاصيل الحياة..تفاصيل انحرمنا منا سوا لسنين طويلة. بس الله كبير وقدرتو أكبر بإنو يجمعنا سوا من وقت للتاني لبين مايتحقق الحلم الأكبر ونبقى سوا على طول”.

وأَضافت: “بدي ياكن تعرفوا انكن هبتي الأكبر من الله.. وانكن عزي وسندي وفخري وثروتي الحقيقية بالحياة..وإنكن الدافع الحقيقي اللي بخليني كمل رحلتي وكفي رسالتي كأم وكفنانة وكإنسانة بكل حب وفخر واعتزاز”.