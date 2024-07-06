مايا نعمة توثق ولادة طفلتها الأولى بهذه الصور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي احدثتها بلياقتها البدنية خلال أشهر الحمل، استقبلت الفنانة مايا نعمة طفلتها الأولى من زوجها المدرب الرياضي شربل أبو خطار وأطلقت عليها اسم لوسي.

وأعلنت مايا الخبر السعيد عبر خاصية الستوريز عبر انستغرام، من خلال مقطع فيديو يوثق دخول الممرضات إلى غرفتها، حاملين قالب حلوى، لتهنئتها بالطفلة.

كما نشرت صورة توثق لحظة وجودها في المستشفى وهي تحمل الطفلة، وحرصت على إخفاء وجهها بقلب كبير.

وأرفقت الصورة بتعليق شكرت من خلاله محبيها، وكتبت: “شكراً لكل رسائلكم وتعليقاتكم أنا عم بتعافى وعم جرب انبسط بكل لحظة”.