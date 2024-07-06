بكت متأثرة.. أصالة بموقف يحدث تفاعلاً في ليلة وردة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تتمالك النجمة أصالة نصري دموعها خلال احيائها ليلة وردة، حيث بكت متأثرة خلال حديثها عن الفنانة الراحلة، وهو ما اجبرها على مغادرة المسرح ثم العودة مجدداً بعد تمالك أعصابها.

وخلال حديثها عن الفنانة الجزائرية الراحلة قالت: “وردة كانت أمي وكنت أناديها بأمي من أعماق قلبي، حين تعرفت عليها، كنت أظن أن منها كتير قريبة، لكن مع مرور الوقت عرفت إنها وحدها في الفن والحقيقة إن اللي بيخلد الفنان مجموعة أشياء: حب وشغف وإخلاص وعمل وحنان، مجموعة تفاصيل كلها اجتمعت في شخص واحد قدر يكون خالد زي الست وردة”.

وبعد تقديم أغنية “أوقاتي بتحلو”، لم تتمالك أصالة دموعها لتتوقف عن الغناء، وتقدم اعتذارها للجمهور وتغادر المسرح وهي تقول: “شوي وبرجع تاني”، لتعود بعدها بقليل وتستكمل الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشاركت النجمة السورية متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو يتضمن مقتطفات من الحفل الأخير، من لحظة دخولها مع زوجها فائق حسن الى الأغاني التي قدمتها والكلمة التي وجهتها وسط حماس الجمهور.