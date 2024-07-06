بعد "حرب نفسية".. حسناء سيف الدين تعود للغناء بـ «نبذة سريعة»

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة حسناء سيف الدين، هذه الأيام تسجيل أغنية جديدة بعنوان "نبذة سريعة"، لطرحها خلال الأيام المقبلة.

وكشفت حسناء سيف الدين فى تصريحات صحفية، عن كواليس تحضيرات أغنيتها الجديدة، حيث قالت عنها:" ستكون مفاجأة، للجمهور، لأننى أعمل عليها منذ فترة، وأنا مقلة فى الغناء بسبب التمثيل، لكنى أريد عندما أتواجد فى عالم الغناء، أن أتواجد بشكل مختلف".

تفاصيل أغنية نبذة سريعة



أغنية "نبذة سريعة" من كلمات: محمود البحيرى، وألحان أحمد وجيه، وتوزيع ومكس وماستر: أحمد وجيه، إشراف غنائى: دكتورة أمل إبراهيم، والتسجيل بأستوديو AW .

حسناء سيف الدين تشارك في مسلسل حرب نفسية

فى سياق مختلف أعربت الفنانة حسناء سيف الدين، عن سعادتها بردود الأفعال التى تتلقاها عن دورها بمسلسل "حرب نفسية"، والمعروض حاليا على أحد المنصات قبل عرضه على الفضائيات، وتجسد حسناء من خلاله شخصية غادة التي يتم خطفها وتعذيبها ويحقق في خطفها الرائد حسن، الذي يجسد دوره الفنان المصري الراحل مصطفى درويش في آخر أعماله قبل رحيله العام الماضي، ويسعى الرائد حسن إلى فكّ ألغاز الجرائم المتنوعة التي تورطت فيها جمانة، التي تقوم بدورها أروى جودة ويكتشف في النهاية علاقتها بتلك الجرائم، والمسلسل من بطولة أروى جودة، ومصطفى درويش، وجيهان خليل، وأشرف زكي، وعصام السقا، وحسناء سيف الدين، وأيمن عزب، ومحمد الدقاق، والقديرة هالة فاخر، وهو تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، إنتاج: MGR.

آخر أعمال حسناء سيف الدين

كما انتهت حسناء سيف الدين مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل "الشبكة" في دبي، سيناريو وإخراج الأردنى سامر خضر، وإنتاج المنتج إبراهيم القشعمى، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين من مختلف الدول العربية منهم: من مصر حسناء سيف الدين، من سوريا: خالد القيش يزن السيد وبشار إسماعيل، وفراس إبراهيم، وأندريه سكاف، وسوسن ميخائيل، ومن لبنان نور صعب، داليدا خليل وآلان الزغبي. ومن الأردن عبد الرحمن خضر، وكاترين علي وجميل براهنة، أنور خليل.