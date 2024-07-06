"انقذوا شيرين عبد الوهاب".. هاشتاج يتصدر "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر هاشتاج "انقذوا شيرين عبد الوهاب" مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تحريرها محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب والتي اتهمته بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات".

ودشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين هاشتاج "انقذوا شيرين عبد الوهاب" نظرًا لتكرار أزماتها خلال الفترة الماضية والتي كانت سببًا رئيسيًا في ابتعادها عن جمهورها، إلى جانب خلافاتها مع شقيقها محمد عبد الوهاب، وشركة روتانا، ودخولها مجددًا في خلاف جديد مع طليقها حسام حبيب.، إلى جانب مطالبة العديد منهم نقابة المهن الموسيقية بالتدخل لحل أزمتها.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "نجمة مصر الأولى والصوت العظيم شيرين عبد الوهاب انقذي نفسك بنفسك ودوسي على مشاعرك وقلبك مهما كان صعب، حطي قدام عينك بناتك، جمهورك العظيم اللي يحبك ويساندك في أصعب الأوقات مهما حصل بيحبونك ومش بيتخلوا عنك، كوني قوية وكوني أغنية إليسا كوني كتبرة عليه، مهما الوحده هتوجعني لا يمكن أرجع تاني معاه أصل اللي تعود يظلم مين هيكون فارق وياه، ازاي النقابة مش قادرة تتدخل وتحل أزمة مطربة مصرية بحجم شيرين فين مصطفى كامل من اللي بيحصل ده مش متخيل أن أهم صوت في مصر يبقى بيضيع كده واخدة جائزة التأثير العالمي من بيلبورد بدل ما تتكرم على ده والنقابة تحافظ على حقوقها تتضرب وراسها تتفتح".

فوجئ جمهور ومتابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب بتحريرها محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب صباح اليوم السبت لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابات وجرح قطعي في الرأس".

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