جميلة عوض تنشر صور جديدة من شهر العسل في شوارع فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة جميلة عوض الاستمتاع بشهر العسل مع زوجها المونتير أحمد حافظ وتشارك جمهورها ومتابعيها صور من رحلتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت جميلة صور جديدة خلال استمتاعها بوقتها في شوارع فرنسا، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية هناك.

احتفلت الفنانة جميلة عوض بزفافها من المونتير أحمد حافظ في شهر يونيو الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء المقربين من جميلة الذين حرصوا على الحضور وتهنئتها على دخول عش الزوجية.

وتعاون الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بأكثر من عمل فني وهم فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" عام 2016، ومسلسل "لا تطفئ الشمس" عام 2017، فيلم "الضيف" عام 2019.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة جميلة عوض كانت بمسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل، والفنانة فدوى عابد، تأليف عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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