فن ومشاهير

الدوزي يشعل أجواء مهرجان تيميتار بـ12 أغنية بعد غياب 6 سنوات.. صور

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القاهرة - سامية سيد - المغرب - مصطفى فاروق

السبت، 06 يوليو 2024 09:04 م

أشعل الفنان عبد الحفيظ الدوزي أجواء مهرجان تيميتار الموسيقي في أغادير، بكلمات أغنيته الشهيرة "أنا مغربي".

 شهد الحفل حضورا جماهيريا هو الأكبر حتى الآن في النسخة الحالية من المهرجان، قدم خلاله الدوزي وجبة موسيقية دسمة ضمت ما يزيد على 12 أغنية، من بينها القديمة نسبيا مثل "الموجة" و"ما زال ما زال" و"فهمتيني"، والعرض الحي الأول في أغادير لأجدد أغنياته "الباشا" و"بامبارا".

وعبر الدوزي لـ"الخليج 365" في كواليس الحفل عن سعادته الغامرة للغناء من جديد في مهرجان تيميتار، موضحا اشتياقه لجمهور أغادير بعد فراق 6 سنوات، كما كشف لأول مرة عن انشغاله حاليا في تحضير أغنية مصرية على طريقة الدويتو سينفث الغبار عنها قريبا.

وشهدت ثاني ليالي تيميتار بجانب حفل الدوزي 14 حفلا موسيقيا متواصلا على ثلاثة مسارح في نفس الوقت، من بينها فرقة ميتيور ايرلاين وحفل كيل آسوف وجاستين آدامز مع التونسي عماد عليبي.

ولد الصحراء والجبل.. الدوزي يشعل يلهب أجواء مهرجان تيميتار بحفل كومبليت (1)
 الدوزي يشعل يلهب أجواء مهرجان تيميتار 

 

ولد الصحراء والجبل.. الدوزي يشعل يلهب أجواء مهرجان تيميتار بحفل كومبليت (2)
 الدوزي في مهرجان تيميتار 

 

ولد الصحراء والجبل.. الدوزي يشعل يلهب أجواء مهرجان تيميتار بحفل كومبليت (3)
جانب من حفل الدوزي في مهرجان تيميتار

 

ولد الصحراء والجبل.. الدوزي يشعل يلهب أجواء مهرجان تيميتار بحفل كومبليت (4)
جانب من حفل الدوزي 

 

ولد الصحراء والجبل.. الدوزي يشعل يلهب أجواء مهرجان تيميتار بحفل كومبليت (5)
 الدوزي

 

ولد الصحراء والجبل.. الدوزي يشعل يلهب أجواء مهرجان تيميتار بحفل كومبليت (7)
الدوزي يشعل يلهب مهرجان تيميتار 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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