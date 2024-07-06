شكرا لقرائتكم خبر عن الدوزي يشعل أجواء مهرجان تيميتار بـ12 أغنية بعد غياب 6 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أشعل الفنان عبد الحفيظ الدوزي أجواء مهرجان تيميتار الموسيقي في أغادير، بكلمات أغنيته الشهيرة "أنا مغربي".

شهد الحفل حضورا جماهيريا هو الأكبر حتى الآن في النسخة الحالية من المهرجان، قدم خلاله الدوزي وجبة موسيقية دسمة ضمت ما يزيد على 12 أغنية، من بينها القديمة نسبيا مثل "الموجة" و"ما زال ما زال" و"فهمتيني"، والعرض الحي الأول في أغادير لأجدد أغنياته "الباشا" و"بامبارا".

وعبر الدوزي لـ"الخليج 365" في كواليس الحفل عن سعادته الغامرة للغناء من جديد في مهرجان تيميتار، موضحا اشتياقه لجمهور أغادير بعد فراق 6 سنوات، كما كشف لأول مرة عن انشغاله حاليا في تحضير أغنية مصرية على طريقة الدويتو سينفث الغبار عنها قريبا.

وشهدت ثاني ليالي تيميتار بجانب حفل الدوزي 14 حفلا موسيقيا متواصلا على ثلاثة مسارح في نفس الوقت، من بينها فرقة ميتيور ايرلاين وحفل كيل آسوف وجاستين آدامز مع التونسي عماد عليبي.



الدوزي يشعل يلهب أجواء مهرجان تيميتار



الدوزي في مهرجان تيميتار



جانب من حفل الدوزي في مهرجان تيميتار



جانب من حفل الدوزي



الدوزي