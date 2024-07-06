شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: قررت تأجيل حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن أسباب تأجيل حفل افتتاح الدورة الـ17 قائلاً: المهرجان لم يؤجل، فالفعاليات مستمرة، وهناك 6 ورش في التمثيل والإلقاء والإخراج والسينوغرافيا والتأليف المسرحي، ولكن ما تم تأجيله هو حفل الافتتاح فقط، والسبب هو رغبتي في خروج حفل الافتتاح في أبهى صورة ممكنة، وأشكر وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، على سرعة استجابته لطلبي.

مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري