محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة “بمزاجي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري محمد رمضان، أغنيته الجديدة “بمزاجي” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” وكافة المنصات الموسيقية.

وتقول كلمات أغنية “بمزاجي”:

أولها بس بحبك عقلك سابق سنك لا ومفيش منك حبيتها مش هتحبك قبله زي اللي قبله عدوا زي اللي عدوا أحمد زي عبده عبده قلبه وجعه اللي بينا خوديه بس قلبي انسيه مفيش منه مفيش تاني مفيش منه مفيش زن زن في دماغي اللي يطلع من لساني أنا مش بعيده تاني كله كله بمزاجي مين اللي كان بيطبطب عبى قلبي ييجي ويرطب تعلي لما أهبط اخس هي تربرب شياطين الإنس اتجمعوايشوفوكي جنبي يولعوا مهما يحاولوا يوقعوا حبيبي هفضل أدلعه أيوة أنا ابن حلال بقدر الجمال ماليش في الشمال حتى اسألي دلال بعد بكرة أنا هاجي أو بعد سنتين عادي معاها أو معاكي ما أنا أصلا بمزاجي اللي بينا خوديه بس قلبي انسيه مفيش منه مفيش تاني مفيش منه مفيش زن زن في دماغي اللي يطلع من لساني أنا مش بعيده تاني كله كله بمزاجي”.

وكان قد أعلن محمد رمضان مؤخرا عن عدم مشاركته في موسم دراما رمضان القادم ٢٠٢٥؛ حيث إن آخر موسم رمضاني شارك به، كان موسم ٢٠٢٣، بمسلسل “جعفر العمدة”.

وكانت تصدرت أغنية “مفيش كدة” للنجم محمد رمضان، تريند يوتيوب رقم ٧ بعد طرحها على يوتيوب .

وظهر “رمضان” في كواليس تسجيل الأغنية بصحبة صناع العمل، وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن كلمات وألحان أحمد الديزل.