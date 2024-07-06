والد حسام حبيب يردّ على أنباء تحرير شيرين محضرا ضد ابنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب على الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرير المطربة شيرين عبد الوهاب محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالضرب داخل فيلا بالتجمع الخامس.

وقال والد حسام حبيب، في تصريح خاص لـ”الخليج 365″: “معنديش فكرة عن حاجة.. وأنا مبكلمش حسام ولا شيرين”.

الجدير بالذكر أن هناك خلافات قائمة بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب قبل وبعد انفصالهما، وكشفت “شيرين” في تصريحات سابقة مع الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل جديدة حول حلاقة شعرها في يوليو 2022 بأن هناك خلاف نشب بينها وبين حسام حبيب ودخولها لحالة نفسية سيئة بسببه، وقامت “شيرين” بالاعتذار لجمهورها وعن محاولتها تجميل صورة “حسام حبيب” لكنه تسبب لها في العديد من المشاكل النفسية وتدهور علاقتها مع عائلتها.