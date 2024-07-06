تكريماً لـ تايلور سويفت.. تغيير اسم مدينة في ألمانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت المغنية العالمية تايلور سويفت تحية من ألمانيا بأكملها، بالمعنى الحرفي للكلمة، فقبل عروضها ضمن جولة Eras Tour في مدينة جيلسنكيرشن، تم تغيير اسم المدينة الألمانية مؤقتًا إلى “Swiftkirchen”.

وحسب ما نشره موقع geo.tv، وافقت عمدة مدينة جيلسنكيرشن بغرب ألمانيا، كارين فيلج، على التغيير المؤقت لإعادة تسمية المدينة لتصبح “Swiftkirchen” تكريمًا للنجمة تايلور سويفت، في الفترة من 17 يوليو حتى 19 يوليو، والذى تمت الموافقة عليه في 2 يوليو.

وفقًا للتقرير، تم اقتراح التغيير بواسطة شخص يُدعى Aleshanee Westhoff، وكتبت العمدة في رسالة رد إلى ويستهوف: “إنها فكرة رائعة أن نعيد تسمية جيلسنكيرشن مؤقتًا إلى سويفتكيرشن”.

ستقوم المدينة بتركيب العديد من اللافتات في الأماكن التي يرتادها الكثيرون في جيلسنكيرشن في الأيام المقبلة، وهو ما أكده رئيس قسم العلاقات العامة في جيلسنكيرشن، ماركوس شفاردتمان.

وجاء في بيان “ويلج” المترجم على الموقع الإلكترونى: “بصفتي عمدة، أنا بالطبع سعيدة جدًا لأن تايلور سويفت، المغنية الأكثر نجاحًا في العالم حاليًا، ستقوم بإقامة 3 حفلات في جيلسنكيرشن”، وأضافت: “بالتالي سيعود الاهتمام الدولي إلى مدينتنا”.

يأتى هذا فيما أكدت المغنية العالمية تايلور سويفت – فى وقت سابق – أن ألبومها فولكلور Folklore مستوحى من سرد القصص فى موطنها أيرلندا، وحسب ما نشره موقع “ديلى ميل” البريطانى، صعدت المغنية تايلور سويفت البالغة من العمر 34 عامًا، إلى المسرح فى عرضها الثانى لجولة Eras Tour فى دبلن، وأخبرت الجمهور أن ألبومها الثامن الذى أصدرته فى يوليو 2020، بدأت لأول مرة فى كتابة أغانيه بعد يومين فقط من إغلاق فيروس كورونا.

وقالت: “فولكلور Folklore بشكل عام ينتمي إلى أيرلندا فقط، فعالم الألبوم يبدو مثل أيرلندا، فهو رواية لقصص مع الكثير من الشخصيات المختلفة، هذا أسلوب أيرلندي للغاية.. لذلك عدنا إلى حيث ننتمي.. فولكلور ينتمي إليكم يا رفاق”.