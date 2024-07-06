ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون عن زواجهما رسمياً من خلال صور مميزة شاركاها عبر حسابها الخاص، و بعد تكتم عن علاقتهما إستمر كعدة سنوات، ينتظر الجمهور معرفة مصمم فستان زفاف دانييلا الرائع.
و قام مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران بمشاركة صور الزفاف عبر حسابها الخاص، معلناً عن أن فستان زفاف دانييلا من توقيعه، و علق بالقول: "قصة حب...رومانسية....وهج عروس...! فن تصميم فستان الزفاف الذي يجعلك تحلم! مبروك للزوجين من السنة !!"، و هنأهما بزواجهما على طريقته الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر من توقيع نيكولا جبران.. دانييلا رحمة تخطف القلوب بفستان زفافها من ناصيف زيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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