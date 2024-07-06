من توقيع نيكولا جبران.. دانييلا رحمة تخطف القلوب بفستان زفافها من ناصيف زيتون

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون عن زواجهما رسمياً من خلال صور مميزة شاركاها عبر حسابها الخاص، و بعد تكتم عن علاقتهما إستمر كعدة سنوات، ينتظر الجمهور معرفة مصمم فستان زفاف دانييلا الرائع.



و قام مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران بمشاركة صور الزفاف عبر حسابها الخاص، معلناً عن أن فستان زفاف دانييلا من توقيعه، و علق بالقول: "قصة حب...رومانسية....وهج عروس...! فن تصميم فستان الزفاف الذي يجعلك تحلم! مبروك للزوجين من السنة !!"، و هنأهما بزواجهما على طريقته الخاصة.

