محمد رياض يكشف أسباب تأجيل حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن أسباب تأجيل حفل افتتاح، وختام الدورة الـ17، قائلا : المهرجان لم يؤجل ، فالفعاليات مستمرة، وهناك (6 ) ورش في التمثيل والإلقاء والإخراج والسينوغرافيا والتأليف المسرحي".

وأضاف : " ولكن ما تم تأجيله هو حفل الافتتاح فقط، والسبب هو رغبتي في خروجه بأبهي صورة ممكنة، وأشكر معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو لسرعة استجابته لطلبي.

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المكرمين في الـ 17 بمهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري أعلن خلال الأيام الماضية عن قائمة المكرمين في دورته الـ 17، وسيكرم خلال حفل افتتاحه ( 10 ) قامات فنية مسرحية متعددة التخصصات هي : الفنان الكبير أحمد بدير ، الفنان القدير أسامة عباس، النجم أحمد آدم ، الفنانة القديرة سلوي محمد علي ، الدكتورة القديرة نجوي عانوس أستاذة المسرح ، الدكتور ومخرج الأوبرا الشهير عبد الله سعد ، المنتج الكبير والمؤلف أحمد الأبياري، الفنان القدير حسن العدل ، الدكتور القدير عاطف عوض مصمم الاستعراضات، والفنان القدير عزت زين، وسيخرج حفل الافتتاح المخرجة بتول عرفة.



مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، وتتكون اللجنة العليا للدورة السابعة عشرة من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي و عبلة الروتيني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.