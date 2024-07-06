أبطال وصناع فيلم "قصر الباشا" يحتفلون بانتهاء التصوير.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل أبطال وصناع فيلم قصر الباشا، بانتهاء التصوير، بحضور نجوم العمل.

أبطال فيلم قصر الباشا

ويضم فيلم قصر الباشا عددًا كبيرًا من الفنانين، هم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم، ومحمد القس وسمية رضا والعمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج محمد بكير.

آخر أعمال المخرج محمد بكير

ويعد فيلم قصر الباشا، بمثابة عودة للمخرج محمد بكير، إلى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم عروستي، وكان من بطولة أحمد حاتم، صابرين، جميلة عوض، أسماء جلال، محمود البزاوي، ندا أكرم، زينب غريب، هند عبد الحليم، بسنت النبراوي، مروان يونس، تأليف مصطفى البربري.