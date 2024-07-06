فن ومشاهير

أبطال وصناع فيلم "قصر الباشا" يحتفلون بانتهاء التصوير.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل أبطال وصناع فيلم قصر الباشا، بانتهاء التصوير، بحضور نجوم العمل.

أبطال فيلم قصر الباشا

ويضم فيلم قصر الباشا عددًا كبيرًا من الفنانين، هم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم، ومحمد القس وسمية رضا والعمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج محمد بكير.

آخر أعمال المخرج محمد بكير 

ويعد فيلم قصر الباشا، بمثابة عودة للمخرج محمد بكير، إلى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم عروستي، وكان من بطولة أحمد حاتم، صابرين، جميلة عوض، أسماء جلال، محمود البزاوي، ندا أكرم، زينب غريب، هند عبد الحليم، بسنت النبراوي، مروان يونس، تأليف مصطفى البربري.

650bac44b4.jpg
ff2f734e25.jpg
21d3cc55c9.jpg
9eb918a13c.jpg
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا