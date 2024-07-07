شكرا لقرائتكم خبر عن مسعد فودة: رحيل مدير التصوير عصام فريد خسارة للسينما فهو مدرسة لكل الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة، مدير التصوير الكبير د. عصام فريد، مؤكدا أن الراحل له إسهاماته المهمة فى صناعة السينما والدراما التليفزيونية، وأثرى الساحة منذ بداية مشواره ومنذ حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، بأكاديمية الفنون عام 1964 بتقدير جيد جداً الدفعة الثانية.

الراحل عصام فريد صورقرابة 36 فيلما روائيا كمصور، وما يقرب من 62 فيلما روائيا كمدير تصوير، و24 مسلسلا تليفزيونيا، وحصل على العديد من التقديرات والجوائز والتكريمات.

وعمل مع كبار المخرجين أمثال المخرج الكبير صلاح أبو سيف، فى أفلام كثيرة منها "القاهرة 30" عام 1966، ومن الأفلام التى عمل بها "أبى فوق الشجرة" ، وولسنا ملائكة، وبئر الحرمان، والخيط الرفيع، والنمر والأنثى، كراكون في الشارع، حتى لا يطير الدخان، يا رب ولد، أشياء ضد القانون، بريق عينيكي، الحب وحده لا يكفي والرصاصة لا تزال فى جيبي، وعشرات الأعمال المهمة.. رحم الله الفنان ومدير التصوير دكتور عصام فريد، فقدنى أحد أعمدة فن التصوير فى مصر والعالم العربي فهو مدرسة شهد ببراعته وموهبته كل من عمل معهم خلال سنوات طويلة قدم فيها روائح ستظل خالدة تتذكره بها الأجيال.