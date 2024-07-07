شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: اخترت اسم الألبوم "مفيش ممنوع" لأنه اسم معبر وجذاب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة لطيفة خلال لقائها بندوة ”الخليج 365” أن اختيار اسم ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" لأنه اسم معبر، كما أن كلمات الأغنية نفسها جميلة ومعبرة فمنها: "بنتقابل بألف طريقة نختارها" فمعناه عميق وجديد ووليد سعد قام بتلحينها بشكل مبهر لذا وقع الاختيار عليها ليكون اسم جذاب.

وعن إهداء أغنية ليالي للراحل محمد حسن قالت لطيفة: لحن أغنية ليالي وكنت أعشقه، ومحمد حسن له مكانة كبيرة وغالي لدي، ولدى الكثير في الوطن العربي، فهو رائد من رواد الأغنية المغربية العربية، وأنا عاشقة لهذا اللون والذي يسمى في ليبيا "النجع"، ولأن تميم له أصول ليبية طلبت منه أن نغني هذا اللحن وظهر بهذا الشكل ووجدت ناس من جنسيات أخرى ليست عربية تقوم بتحليل الأغنية.



الفنانة لطيفة تحتفل بنجاح ألبومها فى ”الخليج 365”



الفنانة لطيفة فى تكريم الخليج 365



الفنانة لطيفة فى مقر الخليج 365

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.