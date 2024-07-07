شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تتعرض لحادث سيارة: ربنا نجانى برحمته ولطفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن تعرضها لحادث كبير بسيارتها، ونشرت صورة للأشعة التي خضعت لها بعد الحادث عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وكتبت: "قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجانى برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب انى بلطف الله عايشة، الدنيا متسواش، أستغفر الله العظيم لى ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندى لا أعلمه يسامحنى لوجه الله تعالى".



بوست نشوى مصطفى

وتحدثت الفنانة نشوى مصطفى، مؤخراً، عن مدى حبها للأدوار الدرامية خصوصا أنها تقدم أدوارا كوميدية لطيفة وخلال تصريحات ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى.

وروت نشوى عند دورها فى فيلم اللمبى مع النجم محمد سعد، وأنها فى الأول رفضت تقديم دور الراقصة، لكن المخرج شرح لها الفكرة الغرض من المشهد وقالت إنها صممت اللبس وفعلا نجح المشهد ولفت الأنظار بشكل كبير.