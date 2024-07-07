شكرا لقرائتكم خبر عن أبو: هعنى بتغيرى ليه لأول مرة فى ختام مهرجان تيميتار والان مع تفاصيل الخبر

يطل الفنان أبو على جمهوره المغربي بعد غياب بحفل غنائي على مسرح ساحة الأمل في مدينة أغادير، ضمن ختام مهرجان تيميتار للموسيقى مساء اليوم السبت.

وعبر أبو لـ الخليج 365 عن حماسه لإحياء حفل ختام مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، موضحا افتتانه بالموروث المغربي والموسيقى المغربية التقليدية مثل الجناوة، كاشفا عن تحضيره حاليا لدويتو غنائي باللهجة المغربية سيكشف عنه قريبا.

كما كشف أبو عن تقديمه مفاجأة جديدة خلال حفل الختام الليلة بالعرض الحي الأول لأغنيته الجديدة "بتغيري ليه"، من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وتوزيع أمين نبيل، كما يقدم لأول مرة أغنية من التراث المغربي على طريقته.

ويضع أبو مسك الختام على فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، الذي ضم هذا العام ما يزيد على أربعين حفل موسيقى على مدار ثلاثة أيام متواصلة، من بينها حفل الافتتاح للفنان حمزة نمرة والمطربة السورية فايا يونان.

وسبق أن تمكن أبو من اقتناص ثلاث جوائز دفعة واحدة عن أغنية "العالم أعمى The World is Blind" ضمن تصنيفات هذا العام في جوائز جلوبال ميوزيك، بداية من جائزة أفضل مطرب وجائزة أفضل أغنية للسنة بجانب أفضل لحن.