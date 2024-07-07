شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان: أعشق المسرح وأصدقائي يلقبونني بـ"الفراشة" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن أنها عاشقة للمسرح منذ صغرها، حيث قالت: "أول عمل قدمته في حياتي كان مسرح وكان على مسرح المدرسة، وعندما كان عمري 8 سنين، وقفت على خشبة المسرح القومي للطفل، فالمسرح بالنسبالي حياة ودائمًا يقولوا عليا إنني كالفراشة على المسرح وبالفعل أشعر وكأني أطير على المسرح، وأحب التفاعل بيني وبين الجمهور الحي ورغم أن المسرح مرهق جدًا ولكن ردود أفعال الناس في وقتها تسبب سعادة كبيرة.

وتابعت لقاء سويدان خلال لقائها بتلفزيون الخليج 365: أحب المسرح الغنائي الاستعراضي فأنا درست في معهد الموسيقى وكذلك درست الباليه فشيء طبيعي أن أميل لهذا النوع من المسرح وأتمنى تقديم تلك النوعية في الدراما والتلفزيون أيضًا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل الوصفة السحرية الذي يعرض يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرًا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

‎قصة مسلسل الوصفة السحرية وأبطاله تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

‎مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.