شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: أنتج لنفسي وأكسب مبادئي وأحلامي وأهدافي والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة لطيفة خلال ندوتها بـ"الخليج 365" إن ما تكسبه من إنتاجها بنفسها لألبوماتها أشياء كثيرة أهمها مبادئها وأحلامها وأهدافها التي سعت لها منذ الطفولة، وعندما قررت أن تقوم بالإنتاج وقف بجوارها عظماء مثل سيد مكاوي وعمار الشريعي وعبد الوهاب محمد، وخاصة عبد الوهاب قال لها: انتجي وإحنا معاكي.

وأكدت لطيفة أنها لا تستطيع أن تجعل أحد يتحكم فيها أو في اختياراتها فلو لم تنتج لنفسها لم تكن تستطع أن تغني لزياد الرحباني ولكاظم الساهر أو تقدم مسرحية غنائية، وعن كاظم قالت إنها ترحب بعمل دويتو مع كاظم فهو فنان كبير ومدرسة وأنهما نجحا سويًا وقدما الكثير من الأعمال سويًا.



الفنانة لطيفة خلال ندوة الخليج 365



الفنانة تحتفى بنجاح ألبومها فى الخليج 365

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.