ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع، عن تحديد موعد إقامة حفل ختام الدورة الخمسون للمهرجان (اليوبيل الذهبي) والتي تقام تحت شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين".

ويكون هذا الموعد يوم 13 يوليو القادم بسينما رينسانس بوسط البلد، بعدما تم تأجيلها بسبب رحيل المنتج الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما.

ختام مهرجان جمعية الفيلم

وسيشهد الحفل توزيع جوائز على الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2023، كما يشهد تكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرًا لمشوارهم الفني، وهم رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سمير غريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.



ويعيد المهرجان تكريماته تحت عنوان «من رحلوا عن عالمنا»، والذي بدأ كتقليد سنوي للمهرجان منذ الدورة الـ 45 عام 2019، لكنه توقف العام الماضي، ويكرم المهرجان هذا العام من الراحلين اسم شيخ المخرجين العرب هنري بركات واسم الفنان سيد بدير واسم الفنانة هند رستم واسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.

مهرجان جمعية الفيلم



مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية.