شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل اليوم بالعام الهجرى الجديد فى معهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية المختلفة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية فنية بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد تحييها فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 7 يوليو بمعهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التراثية بالإضافة لمؤلفات كبار الملحنين والتى تتجلى فيها أعظم المعانى الدينية السامية والدروس المستفادة من هجرة الرسول الكريم منها "إلى رحاب يثرب - طلع البدر علينا لـ عبد العظيم محمد، على باب سيدنا لـ عباس الديب، صبح الصباح لكارم محمود، الدنيا أرزاق لـ محمود الشريف، برضاك يا خالقى لـزكريا أحمد، محمد يا رسول الله وأم النبى لـ جمال سلامة، فرح المدينة وحب الرسول وعليك سلام الله لمحمد الكحلاوى، يا منى عينى لـ أحمد عبد الله ، يا طيبة من التراث الحجازى ، خذ بأيدى لـ عبد المنعم البارودى ، تعالى الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى " أداء عدد من نجوم الفرقة وهم: "طه حسين - ابراهيم فاروق - محمد حسين - وائل سراج - حاتم زايد - هبة عادل - أمنية سمير وولاء رميح تحفيظ الفنان حسام صقر.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا علي مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.