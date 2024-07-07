هذه القطعة من الملابس تفضل الملكة رانيا إضافتها بشكل دائم لإطلالاتها.. فما هي؟

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن ملكة الأردن رانيا العبدالله، أنها من أكثر السيدات العربيات أناقة وجمالاً، وأنها عادة ما تطل على الجمهور بلوكات بمنتهى الترتيب، معتمدة أسلوباً يليق بمكانتها.



وقد لاحظ الجمهور أن الملكة لا تتخلى بأكثر إطلالاتها عن الأحزمة بمختلف أشكالها وتصاميمها، حتى تضفي على إطلالاتها رونقاً خاصاً.

إليكم بعض إطلالات الملكة رانيا التي نسقت فيها الأحزمة بأسلوب رائع.

يذكر أن الملكة رانيا كانت قد إحتفلت بعيد ميلاد إبنها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ونشرت صورة عفوية رومانسية للأمير حسين وزوجته الأميرة رجوة، وظهرت علامات الحمل واضحة على الأميرة في الصورة.

وأرفقت الملكة رانيا الصورة بتعليق، هنأت فيه إبنها بعيد ميلاده، وتمنت له ولزوجته حياة سعيدة مع الحفيد المنتظر.

وكتبت الملكة رانيا في تعليقها: "كل عام والغالي حسين بألف خير. إن شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، وحرصوا على توجيه التهاني للأمير الحسين بعيد ميلاده.