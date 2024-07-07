شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحي سالب واحد على المسرح الفلكي لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية سالب واحد من إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية، على مسرح الفلكي بالتحرير لمدة يومين هما الأربعاء والخميس الموافقين 10و11 يوليو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، العرض من تأليف محمد عادل وأشعار وإخراج عبد الله صابر وتأليف موسيقى وألحان وغناء أحمد حسنى، تصميم استعراضات مى رزيق.

تدور أحداث العرض المسرحى عن كيفية التعامل مع الأطفال من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال الأسرة والمجتمع ويوجه رسالة خاصة بأن هذا الطفل يشعر ويتفهم ما حوله من مشاعر سلبية وإيجابية ينقلها الأبوان لهذا الطفل، وأن فكرة الإعاقة ممتدة من نظرة الأبوين لهذا الطفل الذى يحتاج إلى معاملة خاصة ونظرة مختلفة بأنه حالة من حالات التحدى والتعزيز الإيجابى لقوة الدفع والتغلب عليها بتعزيز مشاعر الحب الحقيقى والاهتمام الزائد لكونه إنسانًا سواء كان طبيعيًا أو مختلفا.

تدور أحداث العرض المسرحى عن كيفية التعامل مع الأطفال من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال الأسرة والمجتمع و يوجه رسالة خاصة بأن هذا الطفل يشعر ويتفهم ما حوله من مشاعر سلبية وإيجابية ينقلها الأبوان لهذا الطفل، وأن فكرة الإعاقة ممتدة من نظرة الأبوين لهذا الطفل الذى يحتاج إلى معاملة خاصة ونظرة مختلفة بأنه حالة من حالات التحدى والتعزيز الإيجابى لقوة الدفع والتغلب عليها بتعزيز مشاعر الحب الحقيقى والاهتمام الزائد لكونه إنسان سواء كان طبيعيًا أو مختلفًا.

"سالب واحد" من العروض المسرحية الشبابية التى شاركت فى العديد من المهرجانات المسرحية وحصل على 25 جائزة متنوعة، وكان من العروض التى شاركت فى الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح المصرى، وشارك فى الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحى بمدينة الإسكندرية وحصل على 6 جوائز.

وأبطال المسرحية حسام حافظ، يارا المليجى، وعبد الرحمن محسن، و سالى سعيد، ومصطفى رشدى، وأحمد عباس.