شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تحيي حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. 2 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

تحيي المطربة نسمة محجوب حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية يوم 2 شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تشدو بعدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة.

وطرحت مؤخرًا المطربة نسمة محجوب، بمناسبة عيد الحب فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "حبيتك" على اليوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى، من كلمات رمضان محمد وألحان شريف بدر وتوزيع الأردني عبادة كيو، ومن إخراج إبراهيم عزت.

حرصت نسمة على الظهور فى الفيديو كليب بألوان مبهجة تتناسب مع أجواء عيد الحب، كما ظهرت بأكثر لوك مختلف ومميز.

وتجدر الإشارة بأن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة من النشاط الفني حيث تستعد لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة القادمة كما أحيت عددا من الحفلات الغنائية وتعاقدت على مجموعة أخرى من الحفلات تحييها خلال الفترة القادمة.. وتقول كلمات "حبيتك":

قولى بحبك سمعهالى .. ده انت كل مابتقولهالى

عينى بتقولك عيدهالى

ده انت معاك

صدقت ان أنا فعلآ حبيت .. وبدأت أتخيل عيلة وبيت

ما انا أصلى لقدام بصيت

وأنا وياك

أنا حبيتك وانا معرفش إزاى او ليه .. وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه

أول ما مشاعرى لحبك مالوا .. واول ما عينى لعينك قالوا

بحس بإيه

أيوه بعيشلك كل حياتي .. ده انت حبك بالنسبالى

هو الدنيا واحلى ليالى

بشوفها معاك

سيبنى حبيبي معاك ما خلاص .. لمست بقلبى معاك احساس

بينسينى الكون والناس

وانا وياك

أنا حبيتك وانا معرفش إزاى او ليه .. وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه

أول ما مشاعرى لحبك مالوا .. واول ما عينى لعينك قالوا

بحس بإيه

