شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتعاون فى أغنية مع حسام سعيد والشاذلى بعد "خليني في حضنك" والان مع تفاصيل الخبر

يتعاون النجم تامر عاشور في أغنية جديدة مع كل من الشاعر حسام سعيد والملحن عمرو الشاذلى والموزع هشام البنا، وتنتمى إلى أغانى السلو، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت.

وتأتى الأغنية بعد نجاح أغنية خلينى في حضنك الذى طرحها تامر عاشور منذ فترة وحققت نجاحا كبيرا واقتربت من تحقيق 90 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وكانت من كلمات حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع أدهم دهيمة والهامى دهيمة.

وطرح النجم تامر عاشور مؤخرًا أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

يذكر أن تامر عاشور ونانسي نور احتفلا بزفافهما 10 أكتوبر الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، وأنغام ورامي جمال، ومصطفى حجاج، وهيثم شاكرو عزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.