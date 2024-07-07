شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان وهاجر أحمد ومحمد التاجى.. 3 فنانين تعرضوا لأزمات صحية مؤخرًا والان مع تفاصيل الخبر

تعرض عدد من نجوم الفن خلال الأيام الماضية لأزمات صحية نقلوا على أثرها لأحد المستشفيات، البداية كانت مع الفنانة لقاء سويدان التى تعرضت لوعكة صحية شديدة استدعت دخولها المستشفى مؤخرًا من أجل إجراء فحوصات طبية لمعرفة سبب الأزمة الصحية التي ألمت بها، وخضعت لإجراء عملية في الأمعاء.

وكشفت الفنانة لقاء سويدان تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في الأمعاء، قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله على كل حال، وخرجت من المستشفى، واستكمل الراحة في المنزل بناء على أمر الأطباء، مشيرًا إلى أنها تشكر كل من قام بالسؤال عنها والاطمئنان عليها.

ولا تعد تلك الأزمة الصحية الأولى للفنانة لقاء سويدان إذ سبق وتعرضت لأزمة صحية مفاجئة في وقت سابق، والتي أجرت على أثرها عملية جراحية خلال الشهور الماضية، وتواجد بجانبها العديد من الفنانين للاطمئنان عليها.

وتعرضت مؤخرًا الفنانة هاجر أحمد لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى، حيث نشرت عبر استورى حسابها على "إنستجرام" صورًا من داخل المستشفى أثناء وضعها على جهاز بخار للتنفس.

وتعرض مؤخرًا الفنان محمد التاجى لأزمة صحية، والتى تطلبت منه إجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات.

وقال التاجى لـ"الخليج 365": "أعانى من بعض المشاكل الصحية نتيجة عملية جراحية أجريتها العام الماضى، ولم أشعر بالارتياح".

أضاف: "عملت السنة اللى فاتت عملية جراحية فى المعدة ولكن بسبب ارتباطى بأكثر من عمل فنى أحتاج للسفر ما بين القاهرة ولبنان، ونتيجة الإجهاد تسبب فى فتق بجدار البطن".