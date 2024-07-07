شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ مشيدا بالشراكة بين هيئة الترفيه والمتحدة: مهمة لصناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا إنها شراكة مهمة، مضيفا: "شراكة مع منافس صديق، شراكة مهمة جدًا مع دولة شقيقة وكبيرة سبقتنا في هذا المجال".

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في تصريحات ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر": "مصر دولة رائعة ولديها خبرات وحضارة كبيرة ومخزون بشري كبير، ونجوم عالميين كبار ومخرجين كبار، وموزعين كبار، ودائما نقول مصر والسعودية إيد واحدة، إحنا نثبت الآن أنّنا إيد واحدة في عالم الإنتاج، وعالم دعم السينما، نستفيد من خبراتهم، ونكمل بعض، عندهم مخزون، الحضارة، الثقافة، الخبرة، النجوم، الوصول للغة الدراجة، اللغة المصرية".

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "هيئة الترفيه والمتحدة تعرفان عمق العلاقة السعودية المصرية، وتعرفان فائدة هذا الموضوع للمتلقى العربي، وللصناعة بشكل عام، وهذه العلاقة علاقة استراتيجية مكملة لبعض".