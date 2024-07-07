شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى يشيد بتصريحات تركي آل الشيخ.. ويؤكد على عمق العلاقات بين مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتصريحات المستشار تركي آل الشيخ بشأن الشراكة بين هيئة الترفيه والشركة المتحدة، قائلا: بكل تقدير تابعت ما قاله العزيز المستشار تركي الشيخ عن ما قدمته وتقدّمه مصر لأكثر من 100 عام من أعمال سينمائية ومسرحية للعالم من خلال مخرجين وممثلين ومنتجين وكتاب آثروا في عقول وقلوب مئات الملايين في مصر والعالم العربي.

وأكد الفقي على عمق العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى فتحت الباب أمام تعاون مشترك ضخم وبناء مع الهيئة العامة للترفيه بقيادة تركي الشيخ من خلال صندوق بج تايم، وهو تعاون من شأنه التكامل من أجل تطوير وإنتاج مشترك لمحتوى يغذي خريطة السينما والمسرح والداما العربية ويتجاوز حدود المنطقة ليصل للعالم بالمحتوى العربي من خلال منصات الترفيه المختلفة.

وأضاف الفقى: نحن في مصر سعداء بالنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات وخاصة مجال الترفيه والإنتاج السينمائي والدرامي والمسرحي ما سينعكس إيجابيا في المستقبل على انتعاش صناعة الترفيه التي تعتبر مغذي أساسي للعديد من الصناعات ومصدر عمل لملايين العمال والفنيين والمبدعين.