شكرا لقرائتكم خبر عن الرحيل بهدوء.. إيدي ميرفي يكشف تفاصيل وصيته للحظات الوداع بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجم العالمي إيدي ميرفي لديه رغبات محددة يعرفها أفراد عائلته ليحققوها بعد وفاته، حسب تقرير نشرته مجلة "people" الأمريكية، ففي مقابلة مع المراسل كيفن مكارثي، الذى نشر فيديو لجزء منه عبر موقع "إنستجرام"، كشف الممثل الكوميدي أنه لا يريد إقامة جنازة، وذلك بعد أن مازح الناس بمطالبتهم تشغيل موسيقى فيلم Beverly Hills Cop أثناء توديعه، لجعل الناس "يبتسمون".

إيدي ميرفي أعاد تمثيل نسخته الخاصة من الأغنية، مشيرًا إلى أنه يجب تشغيلها أثناء دفنه، وقال، "إنها مجرد مزحة، لأنني لن أقيم جنازة أبدًا". وأضاف ميرفي، "أعني أنني سأموت مثل أي شخص آخر، لكن أحبائي يعرفون.. لا يوجد جنازة.. فقط دعوني أرحل بهدوء".

اللقاء الذى أجراه ميرفي مع كيفن مكارثي، هدفه الترويج لفيلمه الأخير Beverly Hills Cop: Axel F، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن والكوميديا، الذي تم إصداره يوم الأربعاء 3 يوليو.

يستعيد مورفي في الفيلم الجديد أداء دور أكسل فولي Axel Foley، وهو شرطي يعود إلى بيفرلي هيلز، بعد تعرض حياة ابنته للخطر، حيث مر عقد من الزمان منذ إصدار الفيلم الثالث.

وفي حديثه مع مكارثي، مازح الممثل بأنه سُئل عن شعوره تجاه لعب دور "جيمس بوند الأسود"، وقال: "لا يجب أن أكون جيمس بوند أسود.. لدي أكسل فولي، وهو لديه موسيقى تصويرية وكل شيء".



ايدي ميرفي يكشف عن طلباته فى يوم وفاته

إيدي ميرفي الممثل المرشح لجائزة الأوسكار، لعب دور البطولة في العديد من الأفلام الكوميدية التي لا تنسى، على الرغم من أن فيلم Beverly Hills Cop هو الوحيد الذي يحتوي على الكثير من الحركة، كما أن شخصياته الأخرى لا تحتوي على موسيقى جذابة.

بعد نجاح فيلم Beverly Hills Cop ، وأجزاء أخرى له، قام مورفي بدور البطولة في الفيلم الكلاسيكي Coming to America لعام 1998 بدور الأمير أكيم، وهو أمير أفريقي يذهب إلى نيويورك للبحث عن زوجة، وتم إصدار جزء آخر لفيلم Coming 2 America في عام 2021.



النجم العالمي ايدي ميرفي

كما لعب دور البروفيسور شيرمان كلومب، في فيلم The Nutty Professor، الذي صدر عام 1996، وحصلت سلسلة الأفلام التي يتناول فيها شيرمان مادة كيميائية تجعله نحيفًا لكنها تغير شخصيته، على جزء آخر عام 2000.

تابع مورفي هذا الفيلم في عام 1998 عندما قاد إعادة إنتاج سلسلة أفلام دكتور دوليتل، حيث لعب دور الشخصية التي تحمل اسم الفيلم، والذي يدرك أنه يستطيع التحدث إلى الحيوانات، وأعاد تمثيل الدور في عام 2001، وفي الآونة الأخيرة، قام مورفي بأداء صوت حمار مساعد Shrek، وذلك في أربعة أفلام من سلسلة شريك Shrek.