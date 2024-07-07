شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجولة العالمية لـ إيد شيران "Mathematics Tour".. تنتهى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نجم البوب إيد شيران، البالغ من العمر 33 عامًا، التواريخ الأوروبية للمرحلة الأخيرة من جولته الموسيقية "Mathematics Tour" التى تستمر لثلاث سنوات، ومن المقرر أن تنتهى جولة إد شيران العالمية رسميًا فى عام 2025.

وقال شيران، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "عام 2025 هو نهاية "Mathematics Tour"، سنقيم عروضًا كبيرة فى أوروبا وبعض العروض الأخرى التى سنعلن عنها قريبًا".

وكتب مغنى "Thinking Out Loud" فى تعليقه على الصورة التي نشرها لتوضيح تواريخ جولاته الغنائية،: "أخطط للغناء في معظم الأماكن الأخرى التى لم نذهب إليها بعد، ولكن التواريخ الأولى التى سيتم تحديدها ستكون فى بقية أوروبا"، وذلك وفقًا لما نقلته مجلة "بيبول" الأمريكية.



قائمة تواريخ حفلات إيد شيران في أوروبا

تنطلق العروض الأوروبية للنجم العالمى إيد شيران، فى مدريد، يوم الاثنين 5 مايو 2025، وتستمر فى جميع أنحاء القارة، فى روما بإيطاليا، وأوسلو بالنرويج، وزيوريخ وستوكهولم وكوبنهاجن، وسيقدم شيران عرضه الأوروبى الأخير فى دوسلدورف بألمانيا، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025.

بدأ مغنى "A-Team" جولته العالمية لأول مرة فى أبريل 2022 فى أوروبا، وأدى عروضه حتى سبتمبر 2022، ثم قام بجولة عبر نيوزيلندا وأستراليا فى فبراير 2023، قبل أن يذهب بالجولة إلى الولايات المتحدة فى أبريل 2023.

خلال مواعيد جولته فى الولايات المتحدة، استعان شيران بالفنانين خالد، ومايسى بيترز، وروس، وديلان، وكات بيرنز، وروزا لين، لافتتاح مواعيد مختارة فى أمريكا الشمالية طوال الجولة، وبعد جولة الولايات المتحدة، انطلق شيران عبر أوروبا، ويؤدى حاليًا عروضه فى أوروبا حتى الأحد 8 سبتمبر.

وفى حين لم يتم الإعلان عن حفلات الافتتاح للجولات الأوروبية الأخيرة من الجولة بعد، فإن تذاكر مواعيد الجولة الجديدة ستطرح للبيع على الموقع الرسمى لـ شيران، يوم الأربعاء 10 يوليو، مع طرح تواريخ جولة روما بإيطاليا، للبيع، يوم الجمعة 12 يوليو.

وتشير التواريخ المعلنة للقائمة الكاملة للجولة الأوروبية، إلى التفاصيل الآتية:

30 مايو 2025 - إسبانيا، مدريد - سيفيتاس ميتروبوليتانو

6 يونيو 2025 - فرنسا، مرسيليا - ملعب أورانج فيلودروم

14 يونيو 2025 - إيطاليا، روما - سيتم الإعلان عنه لاحقًا

20 يونيو 2025 - فرنسا، ليل، ديكاتلون أرينا - ملعب بيير موروا

29 يونيو 2025 - ألمانيا، شتوتغارت - MHPArena

5 يوليو 2025 - ألمانيا، هامبورغ - ملعب فولكس بارك

26 يوليو 2025 - النرويج، أوسلو - ملعب أوليفال

2 أغسطس 2025 - سويسرا، زيورخ - ملعب ليتزيجروند

8 أغسطس 2025 - بلجيكا، أنتويرب - ملعب ميدنفيفر بارك

16 أغسطس 2025 - بولندا، فروتسواف - ملعب تارزينسكي

23 أغسطس 2025 - السويد، ستوكهولم - ملعب ستروبيرى أرينا

أغسطس 29 أغسطس 2025 – الدنمارك، كوبنهاجن – أوريسوندسباركن

30 أغسطس 2025 – الدنمارك، كوبنهاجن – أوريسوندسباركن

5 سبتمبر 2025 – ألمانيا، دوسلدورف – ميركور سبيل أرينا