محمد صلاح آدم يكشف نجاته من حادث: "العربية كانت هتتقلب لولا ستر ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد صلاح آدم عن تعرضه لحادث سير على طريق المحور عقب قضائه سهرة مع عدد من الأصدقاء وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وتحدث محمد صلاح آدم عن نجاته من الموت، وأن خلل ما حدث في سيارته أدى إلى انحرافها عن الطريق وكاد أن يودي بحياته.

ونشر محمد صلاح آدم تفاصيل الواقعة وقال: "أقسم بالله كان بيني وبين الموت لحظة، النهاردة كنت سهران مع صحابي وراجع على المحور وفجأة من غير مقدمات الدريكسيون بتاع العربية راح شمال، لقيت نفسي بخبط في السور المسلح اللي في نص الطريق، العربية كانت هتتقلب لولا ستر ربنا إني ماسك الدريكسيون بقوة، نزلت لقيت الجنط مكسور والكاوتش متفترك، أنا مش بصدق قوي في العين، لكن واضح إن العين حق، ربنا يسترها علينا وعليكم، الموت ممكن ييجي في لحظة".

وشارك الفنان محمد صلاح آدم بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي لفتت الأنظار لموهبته وتعاون خلالها مع كبار نجوم الدراما والسينما المصرية أبرزها مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني عام 2004، ومسلسل "الإمام المراغي" عام 2006 بطولة الفنان حسن يوسف، مسلسل "الرحايا" عام 2009 بطولة الفنان الراحل نور الشريف، مرورًا بفيلم "سعيد كلاكيت" عام 2014 بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، ومسلسل "ظل الرئيس" عام 2017 بطولة الفنان ياسر جلال.

يذكر أن آخر مشاركات محمد صلاح آدم كانت بفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي للمخرج خالد يوسف وعرض مطلع العام الجاري.

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