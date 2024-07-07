أحمد حاتم برفقة هنا الزاهد في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد حاتم، متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور له برفقة هنا الزاهد.

ونشر حاتم الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق بشكل كوميدي: "ألف مبروك على السنتين الجداد"، لترد عليه هنا: "الله يبارك فيك".

وانهالت عليه تعليقات الحب من المتابعين، وجاءت كالتالي: "وحشتوني أوي، أكتر اتنين بحبهم، يا حلاوتكم والله، الحلوين، حلويات يا ناس".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان أحمد حاتم الفنية كان فيلم "حسن المصري" الذي عرض في شهر أكتوبر 2023، تدور أحداثه حول معاناة "حسن" من الشعور بالذنب بعد فقدانه شقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة، فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كافة المخاطر مهما كلف الأمر.

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