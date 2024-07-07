شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال فنية سطع فيها اسم الشهيد المنسي بمناسبة ذكرى استشهاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع استشهاد أحمد المنسي، الذي سطر بدمائه ايقونة من ايقونات تضحيات القوات المسلحة المصرية على أرض الفيروز مدافعاً عن الوطن بكل ما تحمله الكلمة من معني، طالما ما اقترن اسم الشهيد المنسي باسم النجم أمير كرارة، الذي جسد شخصيته ضمن احداث مسلسل الاختيار، وابرز الدور الكبير الذي قام به المنسي في الدفاع والتصدي للإرهاب الغاشم في سيناء.

الشهيد المنسي الذي دافع عن الوطن بكل جوارحه استشهد في مثل هذا اليوم، بعد الهجوم على كمين البرث من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش على بعض نقاط التمركز العسكري المصري جنوب مدينة رفح، والذى أدى إلى استشهاد وإصابة 26 فرد من أفراد القوات المسلحة المصرية.

وسطع اسم الشهيد المنسي في الكثير من الأعمال الفنية، ويعد أهمها هو مسلسل الاختيار الذي شاهده كل بيت مصري لحظة عرضه واصبح عمل فني متكامل داخل وجدان المصريين يبرز التضحيات الكبيرة التي يبذلها افراد القوات المسلحة، كما سطع اسم الشهيد في نشيد "قالوا ايه علينا دولا وقالوا ايه"، أداء رجال الكتيبة 103 الصاعقة المصرية، بالإضافة إلى اطلاق أغنية «احنا مش بتوع حداد»، كلمات محمد طارق، غناء وألحان أحمد جمال، التي سلطت الضوء على بطولات الشهيد المنسي.

إن هجوم البرث أو هجوم رفح لـ عام 2017 هو هجوم إرهابي وقع في 7 يوليو 2017، وتم تنفيذه من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش على بعض نقاط التمركز العسكري المصري جنوب مدينة رفح، والذى أدى إلى مقتل وإصابة 26 فرد من أفراد القوات المسلحة المصرية، وكان على رأسهم الضابط أحمد منسي، كما تم قتل أكثر من 40 فردا من عناصر داعش مصرعهم وتم تدمير 6 سيارات تابعة لهم.

ويعد الجزء الأول من مسلسل الاختيار هو من أهم المسلسلات التي وثقت فترة من أصعب الفترات التي مرت بها مصر، حيث واجهت سيناء الإرهاب على مدار سنوات، حيث تمكن الجيش من التصدي له والقضاء عليه.