مواعيد عرض حكاية "قرض شخصي"

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق أولى حلقات حكاية "قرض شخصي" من مسلسل "حدث بالفعل"، عبر شبكة قنوات MBC1، وذلك بعد عرضه الأول عبر إحدى المنصات.

ويعرض مسلسل حدث بالفعل حكاية قرض شخصي، بشكل يومى في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، والساعة السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قصة حكاية قرض شخصي

حكاية "قرض شخصي" تدور حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفلها مما يثير شكوك الزوج، الذي يقوم بدوره الفنان كريم فهمي، في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

حكاية "قرض شخصى"، بطولة كريم فهمي، ندى موسى، محمود عبد الغني وإخراج هشام الرشيدي.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل

"حدث بالفعل" يضم مجموعة من النجوم، منهم : "غادة عبدالرازق، ماجد المصري، شيرين رضا، دينا الشربيني، محمد أبو داوود، رنا رئيس، كريم فهمي، بسمة، سينتيا خليفة، أحمد عبدالله محمود، بسنت حاتم، فادي النجار، سلمى أبو ضيف، خالد أنور وآخرين، تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين).