خاص| أول تعليق من محامي شيرين عبدالوهاب على فيديو تحطيمها مقتنيات داخل استوديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وصف ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، تصرفها في الفيديو الذي ظهرت خلاله تقوم بتحطيم مقتنيات داخل الاستوديو الخاص بها، بأنه كان نابع من محاولتها الدفاع عن نفسها.

وعن استخدام البعض للفيديو للإشارة إلى أن المطربة هي التي بادرت بالاعتداء على طليقها الفنان حسام حبيب، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المطربة شيرين عبدالوهاب، كانت في حالة دفاع عن النفس، وهو ما يؤكده الشهود، وكل من سرب هذا الفيديو، بهدف التأثير على التحقيق، معرض لاتخاذ إجراءات قانونية، ضده".

محامي المطربة، تابع "من الأكاذيب أيضا، أن هناك تصالح تم، بالعكس المطربة مازالت متمسكه بالتحقيق في البلاغ".

المطربة شيرين عبدالوهاب، حررت فجر السبت، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب، في قسم شرطة التجمع الخامس، واتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح، وأكدت تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.