بالصور| أول ظهور لـ لقاء سويدان داخل المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة لقاء سويدان على طمأنة جمهورها ومتابعيها، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة خلال الأيام الماضية.

ونشرت لقاء، مقطع فيديو لها من داخل المستشفى، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أنا بشكر جدًا كل الناس اللي سألت عليا، أنا عملت عملية دقيقة من يومين، بشكر أوي الفريق الطبي اللي عملهالي البروفيسور العالمي كريم أبو المجد، والدكتور كريم موريس، والدكتور محمد حسن بشكر كل دكاترة التخدير والطاقم الطبي والتمريض اللي معاه واللي فضلوا متابعني".

وتابعت: "وحدات الجهاز الهضمي في مستشفى ... حاجة بصراحة حاجة هايلة جدًا لأنهم قدروا يشخصوا تعبي اللي فضل 7 شهور ويريحوني منه، عملية دقيقة شوية قعدت حوالي 4 ساعات ونص، شكرا لكل حبايبي اللي سألوا عليا وكل أهلي وحبايبي اللي كانو معايا طول الوقت ماسبونيش من قبل العملية وبعد العملية".

وكشفت الفنانة لقاء سويدان مؤخرًا عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال تقديم برنامج "لقاء على الهوا" نقلت على إثرها للمستشفى، وكشفت عن حاجتها إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية.

يذكر أن لقاء سويدان شاركت مؤخرًا بمسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، هيدي كرم، إسلام جمال، كارولين عزمي، تأليف هاني سرحان، إخراج خيري سالم.

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