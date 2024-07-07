بعد نجاح "أم الدنيا 2".. سوسن بدر توجه رسالة للقائمين على منصة "WATCH IT"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة سوسن بدر رسالة شكر للقائمين على منصة "WATCH IT" الرقمية، وذلك بعد نجاح الجزء الثاني من السلسلة الوثائقية "أم الدنيا 2".

وشاركت سوسن جمهورها صورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله على رد فعل الجمهور على الجزء الثانى من أم الدنيا، وكل الشكر لمنصة واتش إت والقائمين عليها أستاذة نشوى جاد الرئيس التنفيذي للمنصة، وشباب واتش إت لكل الحماس والمساندة والحب، نتقابل قريب إن شاء الله".

جدير بالذكر أن "أم الدنيا" إخراج محمود رشاد، والموسم الأول والثاني تقدمهما النجمة الكبيرة سوسن بدر، وتكون الموسم الأول من 15 حلقة، سردت في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر القديمة، وتتحدث حلقات الجزء الثاني عن تاريخ مصر القبطي حتى نصل إلى الفترة الإسلامية والعصر الفاطمي.

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