شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تعيد عرض مسلسل "الحشاشين" لكريم عبد العزيز.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة الحياة اليوم فى إعادة عرض مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، على شاشتها بدءًا من اليوم في تمام الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 11 صباحًا، والساعة 2 مساء مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.



كريم عبد العزيز

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.