شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يلفت الأنظار بقبعة Burberry أثناء تصوير مشاهد فيلمه F1.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ظهر النجم العالمى براد بيت بشكل أنيق مرتديًا قبعة Burberry بقيمة 320 جنيهًا إسترلينيًا فى سيلفرستون لتصوير مشاهد فيلمه الجديد فى "فورمولا 1"، وسط مهرجان سباق الجائزة الكبرى البريطاني.

وكشف أسطورة هوليوود براد بيت، البالغ من العمر 60 عامًا، عن أسلوب أزياء راقى، حيث أضاف ظلال نظارة شمسية أنيقة وسترة بومبر مبطنة باللون الكريمى مع بنطال مطابق، والفيلم الجديد للنجم، والذى سيُطلق عليه اسم F1، سيشارك فى إنتاجه لويس هاميلتون.

بدا النجم مرتاحًا وفى حالة معنوية مرحة وهو يلوح للمتفرجين، وقبل أن يتوجه إلى اليوم الثالث من التصوير، توقف الممثل ووقع التوقيعات للجماهير.



براد بيت في تصوير فورميلا 1



براد بيت في موقع التصوير

وعلى جانب آخر، أشار تقرير - في وقت سابق من الأسبوع الماضى – إلى أن النجم العالمى براد بيت، يعمل على توسيع عائلته مع حبيبته إينيس دى رامون، بينما تتدهور علاقته مع أبنائه من زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، ومع ذلك، يصر على أن خطط إنجاب طفل من دى رامون، لا علاقة لها بالدراما المستمرة بينه وبين أطفاله الستة، مادوكس، وباكس، وزهرة، وشيلوه، وفيفيان، ونوكس.

وفى حديثه مع In Touch Weekly، كشف مصدر مقرب من براد بيت أنه ومصممة المجوهرات كانا يحاولان إنجاب طفل طوال العام ويفكران أيضا فى التبنى وتأجير الأرحام كخيارات.

وقالت المصادر إن براد بيت حريص على إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال من دى رامون، وهو منفتح على استكشاف طرق مختلفة لتحقيق ذلك، وقال المصدر: "لقد حاول براد وإينيس، ولم ينجحا بعد، لكنهما لن يستسلما، وقد أوضح لأصدقائهما أن الأمر لن يكون موقفًا نهائيًا".



براد بيت يلفت الأنظار بقبعته