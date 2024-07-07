الفنان هاني شاكر يُوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

وجه الفنان هاني شاكر رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب بسبب الأزمات التي تمر با حاليًا، موضحا أنه يتمنى لها الهدوء والاستقرار حتى يزيد عطائها.

أمنية هاني شاكر لـ شيرين عبدالوهاب

قال هاني شاكر خلال تصريات تلفزيونية: «بتمنى لشيرين الاستقرار والهدوء والسعادة لأنها صوت جميل لو الحاجات دي موجودة في حياتها عطائها هيبقى أحلى وأجمل كتير».

أول تعليق من هاني شاكر على حفظ البلاغ المقدم ضده بخصوص أغنية «رحماكي»

انتهت النيابة العامة إلى حفظ البلاغ المقدم ضد الفنان هانى شاكر والذى اتهمه فيه أحد الأشخاص بسرقة قصيدة رحماكي والتى قام الفنان هانى شاكر بغنائها منذ ما يقرب من عشرين عاما، بعدما تبين للنيابة العامة عدم صحة البلاغ، ويدرس الفنان هانى شاكر حاليا التقدم للنيابة العامة لرفع دعوى ضد المذكور عن واقعة السب والقذف والإبلاغ كذبًا، وحفظ كافة حقوقه المادية والأدبية والمطالبة بالتعويض اللازم.

وعلق الفنان هاني شاكر على ذلك، قائلا: «إن حفظ النيابة العامة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدعي كذبا بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدعيه على شخصي بمنتهي التطاول بوصفي سارقا لكلام الأغنية، الذي لم أدع أني أنا كاتبها بل هو لشاعر عظيم هو محمد العامودي، ولكنه تعمد زج اسمي وإلصاق تهمة السرقة به، ولذلك فهو إجراء متوقع ومنطقي، وبدوري أوجه لها كل الشكر والتحية».

وتابع: «وأوجه كل اللوم والعتاب لكل المواقع التي تناولت ورددت هذا الخبر الكاذب دون الرجوع لي للتأكد من صحة الكلام الفارغ، وخاصة أن المدعي شخص غير معروف الهوية والمدعي عليه فنان كبير يحرص دائما على سمعته ومصداقيته أمام نفسه أولا وجمهوره ثانيا».

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