ياسمين رئيس لا تزال تٌوثق لحظات قضائها شهر العسل على البحر

لا تزال الفنانة ياسمين رئيس توثق لحظات قضائها شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقطعاً مصوّراً من أحدث ظهور لها بعد زواجها.

وظهرت ياسمين في الفيديو بمفردها في إحدى مدن الساحل الشمالي وهي ترتدي ملابس البحر ومن دون مكياج، وأرفقت الفيديو بأغنية المطرب العالمي بوب مارلي، مع التعليق: "بوب مارلي... عندما تشرق الشمس".

وكانت ياسمين رئيس قد احتفلت أخيراً بزفافها إلى رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، بحضور عدد من الفنانين والأصدقاء وأهل العروسين.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس الفنية، مسلسل "ألف ليلة وليلة -جودر" والذي عُرض في رمضان الماضي، وهو بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، وضيوف الشرف: تارا عماد وآيتن عامر وهنادي مهنى، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

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