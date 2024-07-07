كريم قاسم يوجه رسالة لـ على صبحي بعد نجاح فيلم «ولاد رزق 3»

وجه الفنان كريم قاسم، رسالة إلى الفنان على صبحي بعد نجاح فيلم «ولاد رزق 3»و تحقيقه إيرادات 200.5 مليون جنيه، بطولة الفنان أحمد عز والمعروض حاليًا في السينما.

كريم قاسم لـ على صبحي:«ناس كتير مكنتش تعرفه»

و نشر كريم قاسم، صورًا له برفقة على صبحي عبر صفحته الرسمية بموقع «انستجرام»، وعلق عليها:«علي صبحي.... ناس كتير ما كانتش تعرف مين على من كام سنة وناس اكتر ما تعرفش أن أنا وعلي نعرف بعض من 15 سنة، من 2009 لما كنا بنحضر ورش تمثيل صامت مع مخرجين من هولندا في الأوبرا، وكنا مجموعة موهوبة من الممثلين منهم اللي بيشتغلوا واللي لسه بيحاول ... بس اشطرهم وأكثرهم حضورًا كان على».

أبطال فيلم «ولاد رزق 3»

ولاد رزق الجزء الثالث يشارك في بطولته النجم عمرو يوسف، والفنان كريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، ويظهر كضيوف شرف النجم كريم عبدالعزيز، ورزان مغربي، وأسماء جلال، وهو من إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني.

قد يهمك أيضــــاً: