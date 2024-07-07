شيرين عبد الوهاب تحرر محضر تعدٍ بالضرب ضد حسام حبيب

قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتحرير محضر بقسم التجمع الخامس، ضد طليقها المطرب حسام حبيب، بعد التعدي عليها بالضرب داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

وكشف المحضر أن الواقعة حدثت فجر اليوم، عندما حضرت المجني عليها لقسم شرطة التجمع الخامس، وقررت تعدي طليقها حسام حبيب عليها.

وأضاف المحضر أن شيرين أصيبت بكدمات وسحجات، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتم عمل تقرير طبي لها.

وبعد تلقي شيرين العلاج المناسب فاجأت الجهات الأمنية بعد عودتها إلى القسم بطلبها تحرير محضر صلح مع حسام حبيب.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من المطربة شيرين عبدالوهاب، مفاده احتجازها وتعذيبها، على يد طليقها حسام حبيب، داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

وقالت شيرين في محضر الشرطة، إن طليقها قام بضربها مما تسبب فى إصابتها، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، إلا أن المطربة المصرية فاجأت جهات التحقيق بطلب تحرير محضر صلح مع حسام حبيب لتنتهي الأزمة.

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