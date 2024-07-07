بالصور- نشوى مصطفى تنجو من الموت بأعجوبة

نجت الممثلة المصرية، نشوى مصطفى، من الموت بأعجوبة بعد تعرّضها لحادث سير مروع بحسب ما أعلنت على صفحتها الرسميّة عبر موقع “فايسبوك”.

ونشرت نشوى مصطفى صورة بعد خضوعها لموجات صوتية في البطن والحوض في المستشفى وكتبت: “قدر الله وما شاء فعل. ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادث موت خاصة أن كل من يرى السيارة يستغرب انني بلطف الله لا زلت على قيد الحياة”.

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وتابعت: “”الدنيا متسواش” استغفر الله العظيم لي ولاولادي ولاصحاب الحقوق عليّ، الحمد لله رب العالمين، كل من له حقّ عندي لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالى”.