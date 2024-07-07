إياد نصار نادم على هذا الموقف: “أخطأت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان إياد نصار عن ندمه حول عدم الرد على الانتقادات التي طالت فيلم “أصحاب ولا أعز” وانقسام الآراء حوله ما بين مؤيد ومعارض خاصة بعض المشاهد التي جمعته بالفنانة منى زكي، رغم تحقيق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وقال إياد خلال تصريحات إعلامية، إنه أخطأ عندما التزم الصمت ولم يرد على الانتقادات التي جرى توجيهها للفيلم، مشددًا على أنه التزام الصمت بطلب من منتج العمل.

وأوضح: “أنا اتهزيت من اللي حصل وكان لازم أتكلم”، لافتًا إلى أنه يحترم جميع تعليقات الجمهور، وأن ما جذبه للفيلم هو فكرته المختلفة وعلاقته بالموبايل.

وتابع أن منى زكي أثقل منه وأكثر دراية بالتعامل مع تلك المواقف والانتقادات التي تواجهها في العمل الفني.

وكانت الفنانة منى زكى تعرضت لانتقادات شديدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحررت محضرًا رسميًا بتهمة السب والقذف، وبالفعل انتصرت في قضيتها خاصة أنَّها كانت تمارس عملها الفني الطبيعي وتخضع لقواعد نقابة المهن التمثيلية.