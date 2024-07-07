منى زكي تتردد على شركات عقارية.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرص الفنانة المصرية منى زكي تحرص حالياً على زيارة إحدى شركات التطوير العقارى بصفة دائمة وذلك للتدريب واكتساب خبرة في هذا المجال ومعرفة مصطلحاتها وكواليسها من أجل الاستعداد لتجسيد شخصية سيدة تعمل بالتسويق العقاري وتواجه العديد من الأزمات، في فيلمها الجديد “رزق الهبل”، الذي يشاركها في بطولته محمد شاهين، انتصار، طه دسوقي، رحمة أحمد، وسماح أنور، والفيلم من تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد.

من ناحية أخرى، بدأت منى زكي وتحت قيادة المخرج مروان حامد، تصوير فيلم “الست” خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد جدل كبير حول تجسيدها شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

وفيلم “الست” تجسد فيه منى زكي مراحل عديدة من مشوار أم كلثوم الفني، ويضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن، وهو من تأليف أحمد مراد.

وتمت الاستعانة في فيلم الست بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وهو من أفلام الإنتاج المشترك والمدعوم من صندوق “بج تايم” لدعم المحتوى العربي.