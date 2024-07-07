حطّمت المكان بالكامل.. تسريب فيديو صادم لـ شيرين في منزلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الشكوى القضائية والتحقيق مع الفنان حسام حبيب بتهمة تعنيف النجمة شيرين عبد الوهاب، وبالتزامن مع التحقيق معه تمّ تسريب مقطع فيديو يظهر النجمة المصرية وهي في حالة نفسية صعبة.

وظهرت النجمة المصرية في المقطع وهي تحطّم جدران الأستوديو الخاص في منزلها وتتفوّه بألفاظ نابية، وبدت في غاية العصبية، بينما سمع صوت حسام حبيب وهو يشرح ما يحصل ويلوم شيرين على تحطيم الاستديو.

وبالوقت الذي قيل بأن الفنان المصري وثّق لحظات شيرين النفسية الصعبة وانهيار أعصابها خلال فترة زواجهما بهدف الدفاع عن نفسه وبأنه لم يعنفها، تداول رواد مواقع التواصل المقطع وأكد ناشروه أنّ حسام أرفقه بالمستندات التي قدّمها للنيابة مساء أمس.

وعلى الرغم من أن المقطع قديماً بسبب قصة شعر شيرين الصبيانية، إلا ان الجمهور تعاطف بقوة مع شيرين وطالبوا بإنقاذها بأسرع وقت من الضغوط التي تعاني منها بسبب حسام والازمات التي تلاحقها في كل الأوقات.