“لا عزاء للحاقدين”.. نوال الزغبي تلجأ للقضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة حاسمة، قررت النجمة اللبنانية نوال الزغبي اليوم الأحد، قطع الطريق على كل من يعكر حياتها ويؤثر سلباً عليها من خلال القضاء.

وأكدت في تغريدة على موقع “أكس” أنها اتخذت وأخيراً القرار لحسم الأمر وكتبت “اليوم قررت إرفع دعاوي قضائية على الاشخاص اللي عم بيحاولوا يفبركوا اكاذيب وتشهير”، وذلك بالتزامن مع حملة تعليقات وشائعات قاسية بحقها.

وأضافت: “خلونا نعرف مين وراهن”، وارفقت تهديدها بهاشتاغ “لا عزاء للحاقدين”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق نوال الزغبي وأكد الكثير من محبيها أنها على حق في أخذ هذا القرار وقطع الطريق على الصائدين في الماء العكر للتأثير سلباً على حياتها الشخصية.