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“أنا طاير بيكم”.. لفتة إنسانية من تامر حسني مع فتاتين من ذوي الهمم

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة إنسانية منه، نشر النجم المصري تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع فيديو فاجأ به فتاتين من ذوي الهمم ظهرتا فيه وهما ترقصان على أنغام أغنيته الجديدة “جامدين جامدين”.

وعلق تامر على الفيديو قائلًا: “كان لازم أنزله بوست عشان أحيي من قلبي الجامدين جامدين العسل دول حبايب قلبي”.

وأضاف: “أنتوا المصدر الحقيقي للطاقة الإيجابية الجميلة وكلمة الحمد لله وللصبر وللتقبل والقوة أنا طاير بيكم من كل قلبي أحلى جامدين جامدين في الدنيا”.

وكان تامر حسني، قد طرح منذ أيام أغنية “جامدين جامدين”، عبر موقع الفديوهات يوتيوب والتي تخطت المليون مشاهدة بعد طرحها بساعات.

أغنية “جامدين جامدين” من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد وماستر علي فتح الله.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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